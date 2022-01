Direção do IBGE manda apagar postagem da área de comunicação do Instituto que enaltecia a criação de camarão em cativeiro

Postagem ocorreu pouco após o médico de Jair Bolsonaro afirmar que um camarão mal mastigado causou a obstrução intestinal do chefe de governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após o médico de Jair Bolsonaro revelar que um camarão mal mastigado causou a obstrução intestinal do chefe de governo, o IBGE fez uma postagem no Twitter sobre o Nordeste ser a principal região produtora do alimento. O post foi apagado.

A direção do órgão promoverá a apuração dos fatos, informa o jornalista Lauro Jardim, no Globo. O instituto diz que a postagem estava agendada desde a semana passada.

"Camarão frito, ensopado, no bobó.. Eita que é feito de todo jeito!", havia escrito a conta.

PUBLICIDADE

Brasil: o país da piada pronta...

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE