Direitista José Nêumanne chama Bolsonaro de “vagabundo”: 'acorda idiota’

247 - José Nêumanne, um dos representantes da direita no jornalismo brasileiro, chamou Jair Bolsonaro de "vagabundo" em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo ele, as razões para a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da saúde foi "ciúme, inveja e cálculo eleitoral".

"Bolsonaro quer se reeleger e ele só pensa nisso", disse o editorialista do jornal O Estado de S. Paulo, que cita o colapso do sistema de saúde em estados como Amazonas e Ceará e aponta a tragédia que a pandemia produz no Equador, onde corpos são queimados por conta do avanço da doença e o colapso do sistema funerário.

"Acorda Bolsonaro! Acorda idiota! Será que não da para perceber que acaba de levar uma surra de zero do Supremo", diz.

Segundo ele, "Bolsonaro não gosta de nada que seja científico, seja estatístico ou seja conhecimento porque é um vagabundo. Não estuda e nunca estudou na vida".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.