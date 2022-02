Diretor da Globo é afastado após graves denúncias de racismo na novela "Nos tempos do Imperador"

As três atrizes esperam o fim da investigação interna para decidirem se vão processar a emissora e o diretor edit

247 - Vinicius Coimbra, diretor artístico de Nos Tempos do Imperador, foi afastado temporariamente de suas atividades na emissora. Ele estava à frente da próxima novela das seis, Mar do Sertão, e foi substituído por Allan Fiterman, que dirigiu Quanto Mais Vida, Melhor!. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A decisão da emissora foi oficializada na tarde de terça-feira (15) em resposta à denúncia de racismo que ele e sua equipe foram alvo durante as gravações da novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão. Cinnara Leal, Dani Ornellas e Roberta Rodrigues procuraram a direção da Globo para reclamar de posturas de Vinícius e sua equipe.

Tanto Ricardo Waddington quanto José Luiz Villamarim foram avisados sobre as queixas das três atrizes e disseram a elas e seus representantes que tomariam providências. As gravações começaram em janeiro de 2020. Com o passar dos meses e sem nenhuma mudança de comportamento da direção e da produção da novela, Cinnara, Dani e Roberta fizeram uma queixa formal ao setor de compliance da Globo.

Vinícius Coimbra





As atrizes alegam que Vinicius e sua equipe tinham falas preconceituosas e que fizeram segregação entre os atores. Em documentos, inclusive, eles separavam as pessoas entre elenco branco e elenco negro. Até camarins separados havia nos estúdios de Nos Tempos do Imperador.

Na queixa ao complicance da emissora, Cinnara, Dani e Roberta falaram sobre o episódio em que a trama vacilou ao retratar o "racismo reverso" envolvendo Samuel (Michel Gomes) e Pilar (Gabriela Medvedovski). A cena causou um pedido de desculpas da autora Thereza Falcão, e Vinícius insistiu que elas e outros atores negros defendessem a novela em entrevista e em redes sociais.

Posteriormente, a Globo contratou consultores para realizar uma revisão histórica e apontar os erros e falhas no texto.

Leticia Sabatella e Gabriela Medevedovski, que interpretaram Thereza e Pilar na novela, foram citadas na queixa ao compliance. Elas defenderam as três atrizes em algumas situações e, ao lado de Maicon Rodrigues, o Guebo da trama, tentaram resolver o impasse entre os diretores e as atrizes, que estavam insatisfeitas com o tratamento recebido nos bastidores.

Orientadas por um corpo jurídico, as três atrizes de Nos Tempos do Imperador esperam o fim da investigação interna para decidirem se vão processar a emissora e Vinícius na Justiça comum. Por causa do ocorrido, Cinnara, Dani e Roberta, ainda abaladas, estão fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico.

