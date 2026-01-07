Diretor da TV cultura cita "demo" em postagem após saída de Vera Magalhães da emissora

247 - A saída de Vera Magalhães da TV Cultura, anunciada nesta terça-feira (6), provocou forte reação nos bastidores do jornalismo paulista e reacendeu críticas à atual gestão da emissora pública. Um dos comentários mais duros veio de Leão Serva, ex-diretor de jornalismo do canal e responsável pela contratação da jornalista, que acusou a TV Cultura de ter feito um “pacto com o demo”.

A informação foi divulgada pelo Metrópoles. Vera esteve à frente da atração por seis anos e havia acertado, segundo ela, a renovação para um sétimo ano.

Nas redes sociais, Leão Serva criticou diretamente a condução da emissora e associou a decisão ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), responsável pela gestão da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura. “‘O vampiro só ataca quem o convida’. A TV Cultura fez um acordo de cavalheiros com o demo… Agora quem manda é ele”, escreveu o jornalista.

Em outra publicação, Serva ampliou o tom político das críticas. “A burrice marca as gestões bolsonaristas em cultura”, afirmou, em referência ao grupo político que apoia o governador paulista. Ele também mencionou o momento em que a saída de Vera ocorre, às vésperas do início da corrida eleitoral de 2026. “A Cultura abriu as portas e agora segue a cartilha… CQD [como queria demonstrar]”, completou.

Versões conflitantes

Pelas redes sociais, Vera Magalhães afirmou que a emissora voltou atrás após ter renovado seu contrato cerca de um mês antes. Segundo a jornalista, a TV Cultura teria solicitado que ela permanecesse apenas mais quatro meses à frente do Roda Viva, proposta que foi recusada por representar, segundo ela, uma quebra do acordo firmado anteriormente.

A apresentadora não detalhou os motivos formais apresentados pela direção para a mudança de decisão, mas indicou insatisfação com a condução do processo e com a falta de cumprimento do combinado.

Nota da emissora

Em nota oficial, a TV Cultura negou irregularidades e afirmou que o desligamento de Vera Magalhães segue a tradição do programa. “Um dos sucessos do programa está justamente na rotatividade de seu comando ao longo de décadas”, informou a emissora.

A direção destacou ainda que o Roda Viva passará por um processo de renovação em 2026, ano em que completa 40 anos de exibição. “No ano em que completa 40 anos, um dos programas mais prestigiados da televisão brasileira será renovado e dará continuidade ao seu relevante papel, trazendo um novo nome para o time de apresentadores que fizeram a história do Roda Viva”, acrescentou a nota.

A saída de Vera Magalhães, no entanto, segue gerando debates sobre independência editorial, influência política e os rumos da TV Cultura em um ano pré-eleitoral.