Diretor desligado da Globo após graves denúncias diz “desconfiar dos motivos que causaram sua demissão”

247 - Quase um ano depois de ser demitido pela Globo por assédio moral, rescisão ocorrida após investigações internas motivadas por denúncias de três atrizes que se sentiram vítimas de racismo nos bastidores da novela "Nos Tempos do Imperador", o diretor Vinicius Coimbra fala pela primeira vez sobre as acusações que pesaram sobre ele em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo.

Coimbra lembra que a novela foi feita com "nervos à flor da pele", diante dos rígidos protocolos de Covid naquele reinício de atividades após a paralisação geral. Já com ampla frente de gravações concluídas, a produção foi "virada de cabeça para baixo" e passou por uma revisão geral, após exibir uma cena de racismo reverso achincalhada nas redes sociais, em que uma personagem branca se dizia segregada por negros.

De acordo com a reportagem, ele relata que durante a novela, diante das primeiras reivindicações, criou um grupo de conversas só com artistas negros para discutir suas demandas, e reconhece que errou ao isolar esses profissionais dos demais no debate em questão. Como todo branco que cresceu numa sociedade de privilégios, diz que está sob risco de cometer equívocos, mas se considera alguém em busca de aprendizado e de combate a segregações, o que pensa estar explícito também nas obras que já dirigiu para a Globo.

"Todos nós, pessoas brancas, historicamente privilegiadas, podemos ser racistas em algum momento, mesmo sem perceber. São revisões que precisam ser feitas", afirma.

Certo de que não era responsável por todas as reivindicações apresentadas pelas atrizes que levaram a denúncia de racismo ao Compliance, o diretor conta ainda que propôs ressarci-las proporcionalmente pela parcela que lhe caberia nos erros cometidos, mas não houve acordo. Ao mesmo tempo, diz desconfiar dos motivos que causaram sua demissão, mas não pode falar a respeito por compromisso de sigilo.

