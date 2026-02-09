Discord anuncia reconhecimento facial e reforça proteção a adolescentes

247 - O Discord anunciou nesta segunda-feira (9) a adoção de novos recursos de segurança voltados a usuários adolescentes em todo o mundo, incluindo sistemas de verificação de idade por reconhecimento facial. As medidas entram em vigor no início de março e tornam as configurações adequadas para jovens o padrão para todos os usuários da plataforma.

Entre as principais mudanças estão filtros de conteúdo que só poderão ser desativados por usuários com idade verificada como adulta, acesso restrito a canais, servidores e comandos com limite etário e maior controle sobre mensagens diretas de pessoas desconhecidas. Também haverá alertas para solicitações de amizade e restrições nos palcos virtuais dos servidores, onde apenas adultos verificados poderão falar.

As informações foram divulgadas em comunicado da empresa e repercutidas pela agência Reuters, que destacou o movimento do Discord em direção a políticas mais rígidas de proteção de menores, acompanhando iniciativas semelhantes adotadas por outras plataformas digitais.

Com as novas regras, usuários novos e também aqueles que já possuem conta poderão ser obrigados a passar por um processo de verificação de idade para alterar determinadas configurações ou acessar conteúdos sensíveis. A exigência vale ainda para determinadas solicitações de mensagens diretas.

Popular entre adolescentes e jogadores de videogame, o Discord tem sido associado nos últimos anos a crimes graves e à circulação de conteúdos extremistas. Diante desse cenário, a empresa informou que utilizará tecnologia de estimativa de idade por reconhecimento facial e verificação de identidade por meio de provedores externos para identificar a faixa etária dos usuários.

“Em nenhum lugar nosso trabalho de segurança é mais importante do que quando se trata de usuários adolescentes”, afirmou Savannah Badalich, responsável por políticas de produto do Discord, ao comentar a adoção dos novos mecanismos de proteção.

O anúncio ocorre em meio a investigações mais amplas sobre a segurança de menores em plataformas digitais e após a Austrália restringir o uso de redes sociais por menores de 16 anos, medida que vem sendo discutida ou replicada em outros países. Além disso, o Discord informou que abriu inscrições para o seu primeiro Conselho Jovem, formado por adolescentes de 13 a 17 anos, que deverá contribuir com perspectivas desse público no desenvolvimento da plataforma.