Disney traz de volta Bob Iger como CEO em movimento surpresa para impulsionar o crescimento

(Reuters) - Bob Iger está voltando para a Walt Disney Co como presidente-executivo menos de um ano depois de se aposentar, um retorno surpresa que coincide com a tentativa da empresa de entretenimento de aumentar a confiança dos investidores e os lucros em sua unidade de streaming de mídia.

Iger, de 71 anos, que foi executivo-chefe por 15 anos e se aposentou como presidente do conselho no ano passado, concordou em atuar como CEO por mais dois anos com efeito imediato, disse a Disney em comunicado na noite de domingo. Ele substituirá Bob Chapek, que assumiu o cargo de CEO da Disney em fevereiro de 2020, no momento em que a pandemia do COVID-19 levou ao fechamento de parques e restrições aos visitantes.

As ações subiram na segunda-feira para fechar em $ 97,58, um aumento de 6,3%.

"Talvez a mão velha no leme seja o que é necessário", disse Neil Wilson, analista da Markets.com. A Disney tem gastado bilhões de dólares para competir com a rival Netflix Inc e está tentando reanimar o preço de suas ações.

A ação havia afundado mais de 40% até agora este ano, ficando atrás da queda de quase 7% no acumulado do ano na Média Industrial Dow Jones mais ampla . Perdeu quase um terço de seu valor enquanto Chapek estava no comando.

“O Conselho concluiu que, à medida que a Disney embarca em um período cada vez mais complexo de transformação da indústria, Bob Iger está em uma posição única para liderar a empresa nesse período crucial”, disse a presidente Susan Arnold no comunicado.

A Disney decepcionou os investidores este mês com um relatório de lucros que mostrou perdas crescentes em sua unidade de mídia de streaming que inclui o Disney+. As ações atingiram a mínima em 20 anos no dia seguinte aos resultados do quarto trimestre.

O negócio de streaming perdeu quase US$ 1,5 bilhão no trimestre, mais que o dobro do prejuízo do ano anterior, ofuscando os ganhos de assinantes. A unidade ainda não obteve lucro desde seu lançamento em 2019, e a Disney disse que espera que o Disney+ se torne lucrativo no ano fiscal de 2024.

"Sou otimista, e se aprendi uma coisa em meus anos na Disney, é que mesmo diante da incerteza - talvez especialmente diante da incerteza - nossos funcionários e membros do elenco alcançam o impossível", disse Iger em um comunicado. memorando aos funcionários visto pela Reuters.

