Documentário da TV 247 e de Joaquim de Carvalho bate meta de arrecadação e começará a ser filmado nesta semana

“Vamos investir todos os recursos em jornalismo e escreveremos a verdadeira história do Brasil”, diz Joaquim de Carvalho. Entre vários pontos, Delgatti revelou que Deltan Dallagnol era orientado pelo ministro Luis Roberto Barroso, do STF edit

247 - A TV 247 começará a filmar, já nesta semana, o documentário sobre a verdadeira história de Walter Delgatti, o hacker de Araraquara (SP) que teve acesso às mensagens no Telegram dos procuradores de Curitiba e conseguiu demonstrar a perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a cooperação ilegal dos integrantes da força-tarefa com os Estados Unidos e com a Suíça. Isso porque a meta de arrecadação da campanha lançada pelo Catarse foi alcançada já nesta segunda-feira. “Vamos investir todos os recursos em jornalismo e escreveremos a verdadeira história do Brasil”, diz Joaquim de Carvalho, que entrevistou Delgatti e tem planos de realizar vários documentários autorais e investigativos pela TV 247 (todos aqueles que colaboraram fora da plataforma Catarse, por meio de superchats e Pix, e desejem ter seus nomes nos créditos, por favor enviem email para [email protected]).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e confira um trecho da fala de Delgatti:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.