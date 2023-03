Dono da Globo, José Roberto Marinho quer construir condomínio de luxo em área comprada de empresário acusado de tomar terras

Apoie o 247

Por André Uzêda e Felipe Sabrina, Intercept Brasil - O empreendimento Fazenda Ponta dos Castelhanos, que tem como um dos sócios José Roberto Marinho, dono da Rede Globo, não tem a posse definitiva do terreno para construir em área federal na Ilha de Boipeba, no sul da Bahia. O terreno foi comprado das mãos de um empresário, ex-prefeito local, que responde a um processo na justiça baiana por tomada de terra. Mas nada disso impediu que, no dia 7 de março deste ano, o órgão de meio ambiente do estado, o Inema, atropelasse a competência da União e concedesse uma licença autorizando a instalação do projeto, além da supressão da vegetação nativa para início das obras.

A construção luxuosa vai ser levantada dentro de uma Área de Proteção Ambiental, uma APA, e próxima de uma comunidade pesqueira tradicional chamada Cova da Onça. Na região, existe ainda a comunidade quilombola Monte Alegre, também ameaçada com a construção gigantesca que está sendo projetada. Ao todo, a fazenda possui 1.651 hectares de extensão, o que corresponde a quase 20% de toda ilha.

No planejamento do condomínio constam duas pousadas de 25 quartos, outras 25 casas, pista de pouso, uma marina de médio porte para desembarque de lanchas e motos aquáticas, além de um campo de golfe de 370 hectares – este último ponto não foi aprovado pelo Inema por não ter sido devidamente apresentado na primeira fase de apreciação do projeto. A empresa à frente é a Mangaba Cultivo de Coco LTDA – que, além do herdeiro de Roberto Marinho, tem como sócio Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central na gestão de Fernando Henrique Cardoso, entre 1999 a 2002.

