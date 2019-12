Dono da Rede TV leva "coice épico" de Zé de Abreu no Twitter: "energúmeno"

O dono da Rede TV, Marcelo de Carvalho, foi provocar o ator José de Abreu no Twitter e levou um dos maiores "coices" que a rede já teve a oportunidade de testemunhar. Carvalho criticou o noivado de Zé com Carolynne Junger. Zé respondeu, com duas perguntas: "O tal energúmeno @MarceloCRedeTV que me agrediu é corno público? E manso? edit

247 - O dono da Rede TV, Marcelo de Carvalho, foi provocar o ator José de Abreu no Twitter e levou um dos maiores "coices" que a rede já teve a oportunidade de testemunhar. Carvalho criticou o noivado de Zé com Carolynne Junger. Zé respondeu, com duas perguntas: "O tal energúmeno @MarceloCRedeTV que me agrediu é corno público? E manso?

Segundo a revista Fórum, o post de Carvalho dizia: "o Brasil é o país da piada pronta. O Ultra-esquerdista e cuspidor profissional Zé de Abreu está em honeymoon antecipado.. nas MALDIVAS ! Então eu pergunto companheiro: Porque não em CARACAS? Ou no Malecón em CUBA??? Algo errado com esses destinations?”

A revista destaca que "o ator não deixou barato e compartilhou uma reportagem que diz que Marcelo teria terminado um relacionamento após a namorada aparecer em foto com o ex. “O cara que me atacou é corno? O tal @marcelodecarvalho ? Mulher de Marcelo de Carvalho publica foto com ex e casal termina namoro”, tuitou.