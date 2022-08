Dono do Telegram faz acusações contra Apple e Google e critica "monopólios da tecnologia"

O CEO do Telegram, Pavel Durov, fez críticas às gigantes da Internet e relatou práticas abusivas por parte da Apple e do Google edit

Sputnik - O CEO do Telegram, Pavel Durov, fez críticas às gigantes da Internet e relatou práticas abusivas por parte da Apple e do Google.

Em uma publicação em seu canal no Telegram, Durov disse que uma das atualizações de sua rede, "que está prestes a revolucionar a forma como as pessoas se expressam nas mensagens", ficou presa na "revisão" da Apple por duas semanas, "sem qualquer explicação".

"A única coisa que achamos desanimador é que muitas vezes não conseguimos distribuir as novas versões do Telegram devido ao obscuro processo de revisão imposto a todos os aplicativos móveis pelos monopólios da tecnologia", escreveu ele.

Ele revelou também preocupação com os pequenos produtores de tecnologia, argumentando que se o Telegram, "um dos dez aplicativos mais populares do mundo está recebendo esse tratamento, só podemos imaginar as dificuldades enfrentadas pelos desenvolvedores de aplicativos menores".

"Não é apenas desmoralizante: causa perdas financeiras diretas a centenas de milhares de aplicativos móveis em todo o mundo", afirmou.

Pavel Durov explicou que "o prejuízo se soma ao imposto de 30% que a Apple e o Google cobram dos desenvolvedores de aplicativos", e disse que espera que as autoridades competentes de cada país lidem com esses problemas.

"Os reguladores na UE [União Europeia] e em outros lugares estão lentamente começando a investigar essas práticas abusivas. Mas o dano econômico que já foi infligido pela Apple na indústria de tecnologia não será desfeito", finalizou.

