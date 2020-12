Donos da mídia ainda não querem impeachment, mas sim governo fraco, diz Xico Sá

O objetivo seria arrancar anúncios do governo federal com maior facilidade, diz o jornalista edit

247 – "Não vejo ninguém dono de mídia querendo impeachment pra valer, talvez apenas desejando governo fraco, melhor forma inclusive de obter anúncios. Fúria boa e fácil foi contra mulher, bando de misóginos!", protestou o jornalista Xico Sá, em seu twitter.

"A mídia convencional e antigona não quer impeachment, quer agenda neoliberal no talo e anúncio da caixa, BB etc. Quanto mais governo fraco melhor. Quem quer derrubar fascista somos nós, o chão da fábrica do reportariado e da crônica brasileira", escreveu ainda o repórter.

