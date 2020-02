Drauzio Varella condena fala de Bolsonaro sobre Aids: uma “desumanidade”

"Uma grosseria que não merece nem ser comentada", disse o médico Drauzio Varella ao repercutir, no Roda Viva, a declaração de Bolsonaro de que pessoas com Aids são uma "despesa" para o país edit

Portal Forum -Em entrevista a jornalistas do programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (10), Drauzio Varella, um dos médicos mais respeitados do país, afirmou que frases como a do presidente Jair Bolsonaro sobre AIDS ajudam a estigmatizar ainda mais as pessoas que vivem com a doença.

“Preconceito e desumanidade. Atirar no doente a culpa da doença que ele tem.. A sociedade sempre fez isso. Na Idade Média se fazia isso com a hanseníase. Tuberculose era coisa dos devassos. E na AIDS, é coisa de promíscuos. Cansei de ver senhoras que casaram uma vez na vida e pegaram Aids do marido”, afirmou o médico.