"Duda Mendonça ajudou o Brasil a entender o Lula", diz Paulo Moreira Leite. "Lula paz e amor não foi uma invenção publicitária"

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite lamentou a morte do publicitário Duda Mendonça, vítima de um câncer no cérebro, e afirmou no programa Bom Dia 247 que o marqueteiro "ajudou o Brasil a entender" o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Duda Mendonça foi mais que um publicitário. Ele ajudou o país a entender o Lula. O Lula 'paz e amor' não é invenção de um publicitário. Ele traduziu aquilo que era o Lula", disse PML.

De acordo com o jornalista, a "Carta ao Povo Brasileiro, a grande bandeira da campanha de 2002, instrumento de negociação com o mercado, um pacto com as elites que de fato foi feito... o Duda Mendonça foi intérprete disso".

"Foi importante que ele não tenha tido receio de se comprometer com um candidato de esquerda que era mal visto entre os publicitários", continuou o jornalista. "(Duda) foi importante para o Brasil entender a mensagem do Lula".

