Dupla sertaneja é condenada por expor suposta relação sexual com idosa no programa de Danilo Gentili

247 - A dupla sertaneja Bruno e Barreto foi condenada a pagar uma indenização de R$ 21 mil à família de uma idosa exposta durante o programa “The Noite”, do apresentador Danilo Gentili, no SBT.

De acordo com a coluna de Rogério Gentile, no UOL, a dupla teria dito no programa que Bruno se relacionou sexualmente com a idosa em um show no interior de São Paulo, no ano de 2016.

Os cantores não citaram o nome da mulher, porém o público a localizou porque eles deram muitos detalhes do ocorrido.

A família da mulher negou os relatos e disse que ela estava debilitada e em tratamento de câncer na época. A família também afirmou que foi alvo de chacota na cidade após a exposição no The Noite. "Nossa genitora ficou em prantos, arrasada, envergonhada, sentindo-se humilhada, adoentada e com o quadro depressivo se agravando", disseram.

