É falso que José Dirceu atua para derrubar Gleisi do comando PT

Segundo o editor da Revista Fórum, Renato Rovai, artigo da Veja que fala de uma suposta oposição de José Dirceu a Gleisi Hoffmann “é do nível do jornalismo” da revista: “sem fontes em on, sem qualquer dado” edit

247 - É falso que o ex-dirigente petista José Dirceu atua para derrubar a deputado federal Gleisi Hoffmann da presidência do Partido dos Trabalhadores (PT), segundo Renato Rovai, editor da Revista Fórum.

Na tendência de atacar Lula e seus aliados dentro do partido, a Veja, nesta sexta-feira, 7, publicou artigo anunciando que “interlocutores petistas” anunciaram que Dirceu queira ver o fim do comando de Gleisi no partido.

“O tombo do PT nas urnas neste ano animou José Dirceu a tentar derrubar a petista Gleisi Hoffmann da presidência nacional do partido e tomar o poder no petismo”, afirma artigo do Radar (Veja).

Segundo Rovai, “a nota é do nível do jornalismo de Veja, sem fontes em on, sem qualquer dado. E ainda atribui a um “interlocutor privilegiado dos petistas” a afirmação de que Lula fica com Gleisi e “que conhece bem o guerrilheiro”.

“Se algum petista passou isso ao colunista da Veja seu interesse é em criar fogo amigo pra colocar Lula e Zé Dirceu em lados opostos no ringue. Mas como o jornalismo de Veja é bem pouco crível, pode ser só uma invenção mesmo”, afirmou o editor da Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais