É falso que Lula tenha sido apontado como bilionário pela revista Forbes

247 - É falsa uma imagem publicada pelo site A Trombeta News em que o ex-presidente Lula aparece na capa da revista Forbes como um dos bilionários do mundo. A imagem é, na verdade, uma montagem, e nunca foi publicada pela revista norte-americana, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

A montagem foi verificada pelo Projeto Comprova. A falsa capa mistura elementos de diferentes capas reais da revista e uma fotografia antiga de Lula, publicada em 2014, pela Agência Brasil, feita pelo fotógrafo José Cruz. Na ocasião, Lula participou da solenidade comemorativa dos dez anos da reforma do Judiciário, em Brasília. O evento não tinha nenhuma relação com a Forbes.

O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. Até a manhã do dia 9 de junho, o texto publicado no site A Trombeta News gerou mais de 2,3 mil interações no Facebook. Desse número, 305 tratavam-se de reações e 248 de comentários. No Twitter, o link do conteúdo foi compartilhado 41 vezes, gerando 129 interações.

