É falso que TSE enviou funcionário para censurar Pânico, da Jovem Pan

247 - É falso que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tenha enviado um funcionário para censurar as falas dos comentaristas do programa Pânico, da Jovem Pan, em edição transmitida esta semana, segundo o UOL Confere .

Uma publicação nas redes sociais mostra um homem filmando a tela de um computador enquanto acompanha a transmissão do programa, enquanto o autor da gravação diz: "O cara do TSE fica rondando a Jovem Pan, ao vivo isso. Tem cinco palavras que eles não podem falar. Que barbaridade. A censura chegou. Olha lá, pegando a folha, vendo o que está falando".

Por meio de nota, o TSE negou que tenha enviado um funcionário à emissora. "O homem que aparece nos estúdios da Jovem Pan não trabalha no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Também não é verdade que o trabalho executado pela emissora foi "censurado" ou que a Justiça Eleitoral tenha enviado qualquer profissional para controlar os conteúdos divulgados pelo veículo de comunicação", diz.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, encaminhou o caso ao Ministério Público Eleitoral para apuração, enquanto a assessoria da Jovem Pan enviou ao UOL que a presença do homem no estúdio foi um protesto organizado pelo próprio programa. "É um programa de humor que usa de tais instrumentos para manifestar sua posição crítica", alega.

