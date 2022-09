"É hora de união nacional em torno de Lula", diz Nelson Motta a Ciro Gomes

Amigo de Ciro há anos, o jornalista e escritor afirma que os ataques do pedetista a Lula neste momento só favorecem Bolsonaro: "chegou a hora de tirar o time com dignidade" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista e escritor Nelson Motta publicou no Facebook na manhã desta sexta-feira (23) um texto direcionado a Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência da República.

Motta, amigo de Ciro há anos, elogia o pedetista: "é o mais preparado dos candidatos". Todavia, ele reconhece ser preciso apoiar a candidatura do ex-presidente Lula (PT) para derrotar Jair Bolsonaro (PL). "Não podemos correr o menor risco desse Ser Abjeto, pelo avesso de um milagre, ganhar as eleições; ou se perder, o que é provável, tumultuar o pleito e convulsionar o país".

Para o jornalista, Ciro Gomes favorece Bolsonaro ao atacar Lula neste momento. Motta pede para que o pedetista retire sua candidatura

Leia na íntegra:

"Querido Ciro,

Somos amigos desde 1994, quando eu morava em Nova York você apareceu como o jovem e brilhante governador do Ceará. Conversamos bastante. Fiquei impressionado com a sua inteligência e sua visão política moderna do Brasil, na euforia do sucesso do Plano Real no primeiro governo do Fernando Henrique, com o real emparelhado ao dólar, você tinha 37 anos e eu pensei: 'esse cara ainda vai ser presidente da Republica. É o que o Brasil precisa e merece'.

Votei em você duas vezes, sempre com orgulho e esperança, continuo acreditando que você é o mais preparado dos candidatos, pela experiencia pública, pelo estudo, pelo programa de governo. Pela vocação, o talento e, sim, a honestidade. Não sou moralista punitivista, mas para mim continua sendo um requisito fundamental ao politico representante do povo.

Nem vamos falar em polícia, processos, escândalos, roubalheiras, delatores, promotores e juízes venais: não há nada disso na sua biografia. Mas no Brasil de hoje são ladrões de verbas públicas pedindo ética na política, rachadistas e milicianos proclamando o fim da corrupção. Rôtos [sic] falando de ratos. Voce não tem nada a ver com isso. Fica parecendo um ET pregando no deserto. O Brasil nunca esteve tão burro e tão surdo. Efeitos da raiva irracional, que também está lhe atingindo.

Acompanhei sua campanha e colaborei o quanto pude. Posso estar errado, mas chegou a hora de tirar o time com dignidade e ajudar a mudar o rumo do país. Quando você denuncia os pôdres do Lula ( que merece, mas não agora ) acaba ajudando o Inominável [referência a Bolsonaro]. Não podemos correr o menor risco desse Ser Abjeto, pelo avesso de um milagre, ganhar as eleições; ou se perder, o que é provável, tumultuar o pleito e convulsionar o país.

Tenho certeza que meus amigos petistas inteligentes e racionais, e são muitos, tem consciência dos graves erros de pensamento, palavras e obras que o partido cometeu, até ficar parecido com os partidos que combatia. Mas concordo com eles: agora é hora de união nacional em torno de Lula. Para nos livrar do Inominável para sempre.

Grande abraço. Ciro 2026".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.