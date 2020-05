"É precisa levar a guerra contra Bolsonaro até o fim porque não haverá empate", diz Nassif

247 – O jornalista Luis Nassif explicou, na noite deste domingo, de forma didática, porque é preciso levar a guerra contra o projeto nazifascista de Jair Bolsonaro até o fim. "É ganhar ou perder e não é possível recuar por uma razão muito simples: não tem empate", disse ele. Nassif disse que todas as forças democráticas do País devem apoiar o ministro Alexandre de Moraes, que atingiu o coração do bolsonarismo com sua investigação sobre o chamado gabinete do ódio.

Nassif afirmou que o editorial do Globo , que propõe um diálogo com todas as forças democráticas, e também com Bolsonaro, é simplesmente "ridículo". Isso porque o projeto de Bolsonaro é destruir o que sobrou da democracia brasileira e que, se não for contido, os brasileiros não terão mais segurança. "Não estou falando de segurança jurídica apenas. Estou falando de segurança física".

Neste domingo, em mensagem reservada, o ministro Celso de Mello comparou Jair Bolsonaro a Adolf Hitle r. Nassif disse ainda que se as Forças Armadas não apoiarem a democracia, ou seja, a deposição de Bolsonaro, não poderão mais ser chamadas de Forças Armadas. "Serão também uma milícia, mas não acredito que escolherão esse papel", disse ele, em seu canal no Youtube.

