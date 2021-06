'É um absurdo a CNN dar espaço para a picaretagem de Alexandre Garcia', diz Joaquim de Carvalho

Na TV 247, o jornalista Joaquim de Carvalho lembrou que a CNN dos Estados Unidos simplesmente cortou do ar uma entrevista ao vivo de um assessor do ex-presidente Trump por estar propagandeando o suposto "tratamento precoce" contra a Covid-19. Assista edit

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação na TV 247 neste sábado (12), criticou a CNN Brasil por dar espaço ao negacionismo e à "picaretagem" de Alexandre Garcia.

Garcia, segundo documentos enviados pelo Google à CPI da Covid e obtidos pela jornalista Natália Portinari , do jornal O Globo, foi quem mais lucrou com a propagação de mentiras relacionadas à Covid-19.

"Picareta como o Alexandre Garcia tem em todo lugar. Agora, a CNN dar espaço para uma propaganda da morte é um absurdo. Ele fez um vídeo tomando ivermectina e dizendo 'tomo um por semana', 'a coisa funciona', e ele tendo mídia para isso. Deveria ter alguma responsabilidade", manifestou Joaquim de Carvalho.

Ele ainda lembrou de um episódio marcante na CNN dos Estados Unidos em 2020 no qual um âncora da emissora simplesmente interrompeu uma entrevista ao vivo com um assessor do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump porque ele estava propagandeando o suposto "tratamento precoce" contra a Covid-19. "Na CNN dos Estados Unidos, quando um assessor do Trump, em uma entrevista ao vivo, começou a falar da cloroquina, o âncora cortou, ele encerrou. Primeiro ele disse para não falar porque aquilo desinformava. O cidadão continuou falando e ele tirou, falou 'corta'. Depois ele explicou: 'aqui não há espaço para charlatanismo. Aqui há espaço para o conhecimento provado, que é a ciência'. E o Alexandre Garcia tem esse espaço, eu acho um absurdo".

