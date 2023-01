EBC demite youtuber bolsonarista que participou de atos terroristas em Brasília

Apoie o 247

247 - A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) demitiu, nesta segunda-feira (9), a youtuber bolsonarista Karol Eller após ela ter sido identificada como uma das pessoas que participaram dos atos terroristas em Brasília, neste domingo (8).

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Karol - que atende pelo nome de batismo Flávia Karoline Andrade Eller - é amiga de Jair Renan, o “filho 04” de Jair Bolsonaro (PL), e ganhava um salário mensal de R$ 11 mil por ocupar um cargo de confiança na estatal. Ela havia sido contratada em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro.

Ainda segundo a reportagem, a bolsonarista fez lives estimulando os atos terroristas, “mas depois apagou as imagens”. “No governo Bolsonaro, a extremista costumava ostentar vídeos com o então presidente no Palácio da Alvorada. Em um deles, chamou Jair Bolsonaro de ‘papi’”, ressalta a coluna.

