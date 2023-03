EBC discute retomada de parceria com empresa chinesa, travada desde 2019

Presidente da EBC, Hélio Doyle, se reuniu com o presidente do China Media Group da América Latina e expressou interesse em disseminar conteúdo sobre o Brasil no país asiático edit

247 - A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realizou uma reunião na última semana para discutir a retomada de acordos com a China Media Group (CMG), empresa de comunicação chinesa. O acordo entre as empresas havia sido formalizado em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro, mas não avançou nos últimos anos. A informação é da coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

O acordo previa o compartilhamento de conteúdo, produção conjunta, transmissão cooperativa, formação de pessoal e intercâmbio tecnológico entre as empresas. Na semana passada, o presidente da EBC, Hélio Doyle, se reuniu com o presidente do CMG da América Latina, Zhu Boying, para discutir a retomada da parceria.

A coluna apurou que durante a reunião, Doyle expressou interesse em utilizar as plataformas da CMG para disseminar conteúdo sobre o Brasil na China.

