Edir Macedo joga sujo contra Lula e equipe do petista pode processá-lo

247 - A equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é líder nas pesquisas de intenção de voto nas eleições presidenciais de domingo (2), estuda entrar com uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra a Igreja Universal do Reino de Deus e a Record por causa de um programa produzido pela agremiação religiosa que atacou a esquerda e pediu votos explicitamente para "candidatos de direita". A reportagem é do portal Notícias da TV.

Em comunicado, a assessoria de Lula e de sua campanha confirmou que analisa a questão. A campanha já teve acesso à íntegra do Entrelinhas e à edição exibida na madrugada de terça (27), que afirmou que "é impossível ser cristão e ser de esquerda".

Hoje, existe uma interpretação de que houve excessos, principalmente nos pedidos de votos explícitos para candidatos de direita, o que pode ser considerado quebra da Lei Eleitoral vigente atualmente, que não permite propaganda em programas de televisão fora do Horário Eleitoral Gratuito.

A atração foi comandada pelos pastores Adilson Silva e Alexandre Paschoal --parceiros de Renato Cardoso, genro de Edir Macedo e um dos líderes da Igreja Universal. O programa começou com uma longa reportagem que dizia que a esquerda tinha 1.600 projetos de lei para "desestruturar a família".

Segundo a narradora, "alguns deles envolvem a liberação das drogas e até mesmo cirurgia de mudança de sexo sem a autorização dos pais". "O que se vê hoje não é um jogo político, e sim políticos jogando com a principal estrutura do país, a família", concluiu ela.

Na abertura da conversa, o bispo Adilson deixou claro: "Se você conhece alguém que não entendeu ainda que é impossível você ser cristão e ser de esquerda, ligue para essa pessoa e peça para essa pessoa ver esse programa. Porque nós vamos jogar luz na sua mente. Nós vamos iluminar sua mente com a palavra de Deus".

