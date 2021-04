Editor da TV Câmara pergunta se vítima da Covid “desprezou tratamento precoce” e revolta colegas

O Sindicato dos Jornalistas do DF e o Sindicato dos Radialistas do DF divulgaram uma nota na qual repudiam o comentário de Claudio Lessa edit

Metrópoles - Uma mensagem enviada pelo editor da TV Câmara Claudio Lessa em grupo da redação no WhatsApp, no último fim de semana, gerou indignação de colegas após o jornalista perguntar se um funcionário vítima da Covid-19 “desprezou tratamento precoce”. O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e o Sindicato dos Radialistas do DF divulgaram nota conjunta de repúdio ao comentário.

O questionamento de Claudio Lessa foi enviado depois que um outro integrante do grupo deu a notícia que Luciano Santana havia falecido em decorrência do novo coronavírus. “Lamento a notícia, mas… Perguntar não ofende: ele desprezou o tratamento precoce ou já possuía alguma doença grave pré-existente? Porque… fora dessas duas opções, numa doença com 99,98% de taxa de sobrevivência, só morre de peste chinesa quem quer”, escreveu.

Depois de colegas terem manifestado revolta com a mensagem, o servidor afirmou que não pretendia ser “insensível, muito pelo contrário”.

