Editora anuncia "1º Concurso Marielle Franco de Ensaios Feministas"

247 - A Editora Contracorrente, em parceria com o Instituto Marielle Franco, anunciou o 1º Concurso Marielle Franco de Ensaios Feministas, cujo objetivo é reverenciar a memória e a luta da ex-vereadora por meio do incentivo ao pensamento feminista.

"Num cenário marcado pelo ódio à cultura, à inteligência e à diversidade, a Editora Contracorrente pretende fortalecer o pensamento crítico e voz feminista no país. Dessa forma, o prêmio busca ensaios inéditos escritos por autoras – cis ou trans – sobre diversos aspectos do feminismo", informa a editora.

A abertura do concurso ocorrerá no dia 14 de março de 2020, data em que se completam dois anos do brutal assassinato da Marielle Franco. O júri será composto por três notáveis figuras, quais sejam: Sueli Carneiro e Marcia Tiburi e Anielle Franco.

Os originais serão recebidos até o dia 14 de julho de 2020. A vencedora fará jus ao prêmio Marielle Franco e ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de ter seu ensaio publicado pela Editora Contracorrente. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 14 de agosto de 2020.