Editores dos principais jornais do mundo pedem aos EUA fim da perseguição contra Julian Assange

247 - Editores de cinco dos principais jornais do mundo divulgaram nesta segunda-feira (28) uma carta aberta ao governo dos Estados Unidos defendendo a liberdade do ativista australiano Julian Assange.

Os jornais New York Times, Guardian, Le Monde, Der Spiegel e El País alertam que o processo contra Assange é “um precedente perigoso” que ameaça minar a liberdade de imprensa.

As autoridades americanas acusam o ativista australiano de 18 crimes, incluindo um de espionagem, relacionados com a publicação pelo WikiLeaks de registros militares e telegramas diplomáticos que, segundo Washington, puseram vidas em perigo.

Leia abaixo a carta dos jornais em defesa de Julian Assange:

Uma carta aberta de editores e editoras: publicar não é crime

O governo dos EUA deveria encerrar o processo contra Julian Assange por publicar segredos.

Doze anos atrás, em 28 de novembro de 2010, nossos cinco meios de comunicação internacionais – The New York Times, The Guardian, Le Monde, El Pais e Der Sipegel – publicaram uma série de revelações em cooperação com o Wikileaks que chegaram às manchetes em todo o mundo.

“Cable gate”, um conjunto de 251.000 telegramas confidenciais do Departamento de Estado dos EUA revelou corrupção, escândalos diplomáticos e assuntos de espionagem em escala internacional.

Nas palavras do The New York Times, os documentos contavam “a história nua e crua de como o governo toma suas maiores decisões, as decisões que mais custam ao país em vidas e dinheiro”. Mesmo agora em 2022, jornalistas e historiadores continuam a publicar novas revelações, usando o tesouro único de documentos.

Para Julian Assange, editor do Wikileaks, a publicação de “Cable gate” e vários outros vazamentos relacionados tiveram as consequências mais graves. Em 12 de abril de 2019, Assange foi preso em Londres com um mandado de prisão dos EUA e agora está detido há três anos e meio em uma prisão britânica de alta segurança geralmente usada para terroristas e membros de grupos do crime organizado. Ele enfrenta extradição para os EUA e uma sentença de até 175 anos em uma prisão de segurança máxima americana.

Este grupo de editores e publicadores, todos os quais trabalharam com Assange, sentiram a necessidade de criticar publicamente sua conduta em 2011, quando cópias não editadas dos telegramas foram divulgadas, e alguns de nós estão preocupados com as alegações na acusação de que ele tentou ajuda na invasão de computador de um banco de dados classificado. Mas nos reunimos agora para expressar nossas sérias preocupações sobre o processo contínuo de Julian Assange por obter e publicar materiais classificados.

A administração Obama-Biden, no cargo durante a publicação do Wikileaks em 2010, absteve-se de indiciar Assange, explicando que teria de indiciar também jornalistas de grandes veículos de notícias. A posição deles valorizava a liberdade de imprensa, apesar de suas consequências desconfortáveis. Sob Donald Trump, no entanto, a posição mudou. O DOJ baseou-se em uma lei antiga, a Lei de Espionagem de 1917 (projetada para processar espiões em potencial durante a Primeira Guerra Mundial), que nunca foi usada para processar uma editora ou emissora.

Esta acusação estabelece um precedente perigoso e ameaça minar a Primeira Emenda dos Estados Unidos e a liberdade de imprensa.

Responsabilizar os governos faz parte da missão central de uma imprensa livre em uma democracia.

Obter e divulgar informações sigilosas quando necessário para o interesse público é parte essencial do trabalho diário dos jornalistas. Se esse trabalho for criminalizado, nosso discurso público e nossas democracias ficarão significativamente mais fracos.

Doze anos após a publicação de “Cable gate”, é hora de o governo dos EUA encerrar o processo contra Julian Assange por publicar segredos.

Publicar não é crime.

Os editores e publicadores de:

O jornal New York Times

The Guardian

Le Monde

Der Spiegel

El País

