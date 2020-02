Editorial de carnaval da Folha desanca Bolsonaro: 'agitador de nichos' e 'faccionista rudimentar'

247 - O jornal Folha de S. Paulo faz mais um editorial para tecer críticas duras a Jair Bolsonaro. Para o veículo, Bolsonaro é um "agitador de nichos" e "age tomado de um faccionismo rudimentar".

O texto destaca os últimos gestos tensionados do presidente: "o presidente da República fez bravata com combustíveis, provocou governadores e ofendeu jornalistas. Um general que o aconselha acusou o Congresso de chantagear o Executivo, o que estimula protestos de rua contra o Legislativo."

E lança mais críticas à postura da família diante da execução do miliciano envolvido no assassinato de Marielle franco: "a família presidencial abraçou com fervor a causa de um miliciano morto pela polícia, com direito a divulgação de notícias falsas. O ministro da Economia referiu-se a servidores e a empregadas domésticas de maneira depreciativa."

O jornal ainda ataca a condição precária de líder que não lidera, embutida na rotina histriônica da presidência: "a resultante de um presidente que não assume o papel de coordenador da política nacional e atua como agitador de nichos é compatível com a bagunça que se viu nos últimos dias. Pode haver momentos em que o Congresso supra essa lacuna; no entanto sua própria condição de casa ultrafragmentada impõe limites a esse desempenho."