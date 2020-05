Editorial do Estadão que compara Lula a Bolsonaro é uma "vergonha", diz editora do El País

"Após Bolsonaro provocar fuga de jornalistas por temer agressão e avisar que vai armar a população, escrever este editorial é deprimente”, disse a jornalista Carla Jiménez, editora do El País Brasil, nas redes sociais edit

247 - A jornalista Carla Jiménez, editora do El País Brasil, usou as redes sociais para qualificar como como uma “vergonha” o editorial do jornal O Estado de S. Paulo desta terça-feira (26) que compara o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Jair Bolsonaro.

Para a jornalista, “após Bolsonaro provocar fuga de jornalistas por temer agressão e avisar que vai armar a população, escrever este editorial é deprimente”. Ainda segundo ela, o veículo de comunicação, que apoiou o golpe parlamentar de 2016 possui parcela de culpa no crescimento do neofascismo no Brasil.

Confira a postagem de Carla Jímenez sobre o assunto.

Que vergonha, @Estadao. Sou cria e leitora dos repórteres fantásticos aí, mas após Bolsonaro provocar fuga de jornalistas por temer agressão e avisar que vai armar população, escrever este editorial é deprimente. Não se eximam da sua parte neste latifúndio https://t.co/dDDE7DYAng — Carla Jimenez 🇧🇷🇨🇱 (@carlajimenez9) May 26, 2020

