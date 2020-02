Eduardo Bolsonaro comemora bajulação de Silvio Santos a seu pai

O deputado Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais para festejar a decisão de Silvio Santos, abastecido por verbas publicitárias governamentais, de bajular o governo do pai com a volta da "Semana do presidente edit

247 – "Quando eu era criança, lembro de assistir A SEMANA DO PRESIDENTE no SBT, mostrando toda semana as decisões que mudavam a vida do povo brasileiro. Agora, a pedido de Silvio Santos, esta tradição será retomada, trazendo detalhes de como Jair Messias Bolsonaro está transformando o Brasil", escreveu Eduardo Bolsonaro em seu facebook.

A "Semana do presidente" era um programa que o dono do SBT produzia para bajular os governos militares e que voltará agora, em pleno século 21. Recentemente, soube-se que o SBT é uma das empresas que mais recebe verbas de publicidade do governo federal e que também tem contrato para pagar o secretário de comunicação, Fábio Wajngarten.