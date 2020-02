Eduardo Bolsonaro diz que não é necessário estudar para ser conservador

Portal Forum - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) foi às redes sociais nesta quinta-feira (6) para mais uma vez elogiar o seu novo guru, o apresentador Sikera Jr., da Rede TV, e falar sobre conservadorismo. De acordo com o filho do presidente, não é necessário estudar, ler livros ou fazer cursos para ser um conservador. Basta concordar com Sikera Jr.

“Você sabe o que é ser conservador? Não precisa estudar, ler livros e fazer cursos. Se você concorda com o Sikera Jr., parabéns! Você é um. ‘Sikera, um fenômeno que não pára (sic) de crescer!'”, escreveu Eduardo.

Veja: