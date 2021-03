Eduardo Moreira: Datafolha foi a maior baixaria que já vi na mídia

247 - O economista Eduardo Moreira, em entrevista à TV 247, afirmou que a pesquisa Datafolha divulgada na última segunda-feira (22) com o objetivo de preparar um novo golpe judicial contra o ex-presidente Lula foi a “maior baixaria” da imprensa brasileira.

“Essa foi a maior baixaria que eu já vi a mídia cometer, e olha que não falta baixaria. Uma pesquisa que sai na capa do portal e do jornal escrito: 57% acham que Lula é culpado no caso do triplex; ou seja, não é nem de uma maneira conceitual, ampla, opinião, visão. Os caras estão fazendo um julgamento de um caso específico. Eles até tiraram essa manchete porque o negócio deve ter dado até algum tipo de preocupação. Não era uma opinião genérica. Eles estavam levando o ex-presidente Lula a julgamento em um caso específico. Eu nunca vi um absurdo desse na minha vida, eu nunca imaginei que pudesse chegar nesse ponto, estampar na capa do jornal um negócio desse. A gente está vivendo uma situação meio que surreal, tudo passando de qualquer limite aceitável”, falou.

O Datafolha exibiu os números desfavoráveis a Lula sem citar que a maioria dos juristas do Brasil e do mundo já se manifestaram contra a perseguição sofrida pelo petista.

