Eduardo Moreira denuncia invasão ao seu canal no Youtube

Segundo Moreira, os hackers colocaram no ar um vídeo sobre criptomoedas e em seguida tentaram apagar vídeos do economista edit

247 - O economista Eduardo Moreira, comentarista da TV 247, anunciou neste sábado (27) que teve o seu canal no Youtube invadido por hackers. Segundo Moreira, os hackers colocaram no ar um vídeo sobre criptomoedas e em seguida tentaram apagar vídeos do economista.

Ele afirmou que já conseguiu retomar o acesso ao integral e mandou um aviso aos hackers. "Vocês dão o sinal para a gente de que a gente está acertando o alvo e pegando em cheio, e não só os bancos e corretoras do Brasil", disse ele. "A gente vai continuar", acrescentou.

Assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.