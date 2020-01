Edward Snowden: acusações contra Glenn Greenwald são "ameaça existencial" ao jornalismo no Brasil

247 - Responsável por vazar informações de agências de inteligência dos Estados Unidos a Glenn Greenwald e outros jornalistas, o que gerou uma série de reportagens premiadas pelo jornal The Guardian com o prêmio Pulitzer, o maior do jornalismo, Edward Snowden tem criticado duramente a ação do Ministério Público Federal contra o editor do The Intercept.

"Trata-se de uma retaliação inacreditavelmente nua por revelar corrupção extrema nos mais altos níveis do governo Bolsonaro, e uma ameaça existencial ao jornalismo investigativo no Brasil", manifestou-se no Twitter. Ele também reproduziu uma série de postagens de outros jornalistas estrangeiros que denunciaram perseguição a Glenn e lembraram do caso de Julian Assange.

Ele publicou também um manifesto da Freedom of the Press, Liberdade de Imprensa, cujo objetivo é "defender e apoiar o jornalismo de transparência de ponta diante das adversidades", em defesa de Glenn e crítico à falta de embasamento da denúncia do Ministério Público.