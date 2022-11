Eleição presidencial triplica visibilidade do Brasil na imprensa estrangeira

Apoie o 247

247 - O segundo turno das eleições presidenciais no Brasil levou a uma ampliação da visibilidade do país na imprensa internacional na última semana. No total, entre 24 e 30 de outubro foram registradas 169 reportagens com menções de destaque ao Brasil nos sete veículos da imprensa estrangeira analisados pelo Índice de Interesse Internacional (iii-Brasil), informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Até o domingo (30), dia da eleição, é evidente o olhar crítico sobre a situação política do Brasil, com artigos a respeito da tensão vivida pelo país, análises negativas sobre o governo de Jair Bolsonaro e a preocupação sobre o estado da democracia. Mas a partir do fim do domingo, último dia analisado, alguns jornais estrangeiros já noticiaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com um tom mais positivo.

