Eleitores de Bolsonaro são os que mais se informam pela internet, mostra pesquisa Quaest

Levantamento mostra que os que preferem Bolsonaro têm o hábito de consumir informação em redes sociais e outros formatos do espaço virtual, enquanto os que votam em Lula veem as notícias pela TV em sua maioria edit

Revista Fórum - A pesquisa realizada pela Consultoria Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, divulgada nesta terça-feira (5), mostra que os eleitores de Jair Bolsonaro são os que mais se informam pela internet.

Entre os bolsonaristas, 35% disseram se informar pelas redes sociais e outros 35% por blogs, sites e portais de notícias. Já entre os eleitores do ex-presidente Lula, 30% usam as redes sociais e 28% preferem os blogs, sites e portais de notícias. A maior parte dos que votariam no petista prefere se informar pela TV (51%).

