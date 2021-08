“Eles estão bem” informa filho sobre saúde de Glória Menezes e Tarcísio Meira

Tarcísio Filho afirmou que a atriz evolui melhor que o marido. O casal está internado em São Paulo com Covid-19 edit

Portal Matrópoles - Tarcísio Filho, filho dos veteranos da televisão Tarcísio Meira, de 85 anos, e Glória Menezes, de 86, afirmou que os pais estão bem “dentro do possível. Os atores estão internado com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Dentro do possível, eles estão bem. O pai está estabilizado, está bem. Está respondendo bem. Eu fiquei feliz porque ele está respondendo bem aos procedimentos todos. Foi a notícia que eu tive”, contou Tarcisinho em entrevista à coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo, neste domingo (8).

Sobre o estado de saúde da mãe, Tarcisinho afirmou que Glória está “bem mesmo”.

PUBLICIDADE

“E a mãe está bem mesmo, ela está no quarto. Está com uma tossinha. Vai fazer os exames agora para saber se vai diminuir um pouco a infecção. Já tinha diminuído ontem. Eles estão bem”, afirmou o ator.

PUBLICIDADE