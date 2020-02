Eliane Brum sobre golpe articulado por Bolsonaro: “só não vê quem não quer”

Revista Fórum - A jornalista Eliane Brum publicou um texto em sua coluna no El País nesta quarta-feira (26) destacando o evidente risco de golpe que o Brasil atualmente atravessa. Para ela, o apoio do presidente Jair Bolsonaro ao ato do próximo dia 15 de março contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF), é o “primeiro movimento” que mostra a articulação contra a democracia do país.

O texto da jornalista também aponta como outra evidência de que um golpe está em curso no governo Bolsonaro o fato de que o presidente tem aumentado consideravelmente o número de militares em Brasília. “Jair Bolsonaro se cerca de generais e outros oficiais das Forças Armadas nos ministérios, substituindo progressivamente os políticos e técnicos civis no Governo por fardados – ou subordinando os civis aos homens de farda nas estruturas governamentais”, escreve Brum.

