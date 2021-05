Eliane Cantanhêde: Bolsonaro usou Pazuello para mostrar às Forças armadas 'quem manda e quem obedece'

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde acusa Jair Bolsonaro de ser o “principal responsável” pela presença do general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em um ato político de apoio ao governo, no Rio, no último domingo (23). Para ela, Bolsonaro usa Pazuello “para esfregar na cara das Forças Armadas quem manda e quem obedece, testar limites do novo ministro da Defesa e jogar o novo comandante do Exército contra a parede”. “Estrago feito, o “presidente proibiu pessoalmente notas da Defesa e do Exército”, escreve ela em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo.

“Ao exibir um general da ativa num palanque político, o presidente da República, ex-militar processado por indisciplina, continua implodindo os princípios basilares das Forças Armadas: ordem, disciplina, hierarquia. Pelo Estatuto Militar e pelo Regimento Disciplinar do Exército, oficiais da ativa são proibidos de fazer declarações e de participar de manifestações políticas”, observa.

Segundo ela, “o efeito pode ser em cadeia: se um general da ativa pode, por que cabos, tenentes, majores e capitães não podem? Fechar olhos, ouvidos e a hierarquia para a indisciplina de Pazuello funcionaria como deixar passar a “boiada” nas diferentes patentes das Forças Armadas”.

