Eliane Cantanhêde diz que Bolsonaro faz roleta-russa com os brasileiros

247 – A jornalista Eliane Cantanhêde, que ajudou a vender o discurso de que era muito difícil escolher entre um professor social-democrata (Fernando Haddad) e um protofascista, hoje está assustada com o comportamento previsível de Jair Bolsonaro. "Em meio a esse caos, onde estava o presidente da República?", questiona Eliane, em sua coluna . "Ameaçando governadores que promovam lockdown. Promovendo aglomerações sem máscara no Planalto e no Ceará. Sempre indiferente às mortes e ao sofrimento de famílias, pacientes, médicos, enfermeiros", pontua.

"O cúmulo foi Jair Bolsonaro se pautar por algumas linhas de um lunático no Twitter para desacreditar as máscaras, que evitam contaminação e mortes no mundo inteiro. Se trabalha contra vacina, isolamento e até máscara, o que ele quer? Assistir de camarote a uma roleta-russa com todos os brasileiros, em que muitos milhares morrem, sabe-se lá quantos têm sequelas graves e o Brasil afunda. Há algo aterrorizante nisso aí."

