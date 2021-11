Eliane Cantanhêde diz que "tudo conspira" a favor do ex-juiz suspeito Sérgio Moro

Apoie o 247

247 – Há uma conspiração a favor do ex-juiz suspeito Sérgio Moro, declarado parcial pela suprema corte brasileira por corromper o sistema de justiça? A coluna desta sexta-feira da jornalista Eliane Cantanhêde pode alimentar esta tese. "O lançamento de Sérgio Moro pelo Podemos chacoalhou o tabuleiro de 2022, já se reflete nas pesquisas e confirma que a eleição não será uma mera guerra entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. A sociedade e a movimentação política estão mostrando que o céu é o limite para uma terceira via", escreve a jornalista.

"Tudo vem favorecendo Moro: a filiação desta quinta-feira, 25, do general da reserva Santos Cruz ao Podemos é uma isca para o eleitorado de Bolsonaro, particularmente os militares; a desistência de Luiz Henrique Mandetta é uma questão de tempo e abre as portas do União Brasil (DEM e PSL) para Moro; a bagunça das prévias do PSDB enfraquece, e muito, o partido mais natural para ocupar a terceira via. Bastou Moro se desvencilhar da consultoria internacional, tirar a gravata, passar a falar como político e até sorrir, que tudo parece conspirar a favor dele", aponta.

