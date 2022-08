Elio Gaspari: Bolsonaro reescreve o golpe de 64 e com declarações tóxicas

O jornalista citou três motivos com o objetivo de alertar para a gravidade do posicionamento de Jair Bolsonaro edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Elio Gaspari critica a defesa do golpe de 64 por Jair Bolsonaro (PL) na última segunda-feira (8). "A ideia de que a deposição de João Goulart foi coisa do Congresso e que 'foi tudo de acordo com a Constituição de 1947, ou 1946' é tóxica por três motivos", escreve.

"Primeiro, porque em 2022 Bolsonaro desafia o Judiciário e coloca em dúvida o sistema de coleta e totalização dos votos da eleição vindoura. (O pedido de registro de sua candidatura está no TSE. A decisão só sairá depois de 7 de setembro.). Segundo, porque em quatro anos de governo o presidente disse em diversas ocasiões que tinha ao seu lado 'meu Exército' e ameaçou descumprir decisões da Justiça".

"Finalmente, porque Bolsonaro não é a única pessoa convencida de que em 1964 o presidente João Goulart foi deposto pelo Congresso".

