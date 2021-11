Elio Gaspari diz que Bolsonaro faz "diplomacia miliciana"

Apoie o 247

247 - O jornalista Elio Gaspari comenta a fracassada missão internacional de Jair Bolsonaro nos últimos dias: "As cenas da passagem da comitiva de Bolsonaro por Roma foram um aperitivo do que pode acontecer durante a campanha eleitoral do ano que vem. Ganha uma viagem a um garimpo ilegal da Amazônia quem souber de uma ideia apresentada pelo capitão durante sua passagem pela cidade e pela reunião do G20".

Gaspari cita os episódios que evidenciam o comportamento de Jair Bolsonaro, em contraste com o que seria a diplomacia de um chefe de Estado. "Pisou no pé da chanceler alemã Angela Merkel, teve uma conversa desconexa com o presidente turco, conversou com garçons e, por não usar máscara nem tomar vacina, ficou sem o aperto de mão do primeiro-ministro Mário Draghi.

De acordo com o jornalista, em Roma "milicianos agrediram jornalistas com socos na barriga, empurrões intimidadores e a clássica apropriação indébita de um aparelho celular".

"A agenda romana do capitão poderia ter dispensado seu momento miliciano", enfatiza Elio Gaspari.

