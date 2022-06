Elio Gaspari diz que Kassio Nunes Marques aplica doutrina Zagallo: "vocês vão ter que me aturar"

Apesar do isolamento no Supremo, Nunes Marques joga com o tempo que vai passar na Corte: até 2047 edit

247 - "Quando a liminar concedida pelo ministro Nunes Marques em favor do deputado Fernando Francischini for derrubada pelo plenário do Supremo Tribunal, ele terá consolidado o seu isolamento na corte. Para seus inimigos, o episódio soará como uma vitória. Para ele, pouco importará", escreve o jornalista Elio Gaspari.

"Até o fim do governo de Bolsonaro, Nunes Marques tem uma preocupação principal: interferir na nomeação de magistrados ou bloquear pretensões. Ele já expôs a sua doutrina, inspirada na frase do treinador Zagallo ("vocês vão ter que me aturar"), pois só deixará o tribunal em 2047".

