Elio Gaspari: Guedes é um endinheirado ambicioso e oportunista

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Elio Gaspari afirma que "Paulo Guedes encarna o tipo latino-americano do endinheirado ambicioso e oportunista que chega ao poder com grandes planos, descobre que não tem espaço para realizá-los e aninha-se no conforto da cadeira. Guedes acreditou que poderia colocar três ministérios sob sua batuta e três anos depois descobriu que mal comanda um deles".

De acordo com o colunista, "os milhões do ministro no paraíso caribenho foram um pretexto para as criaturas do pântano deixarem-no ao sol". "Logo elas, com quem procurava se dar tão bem. Restam os piratas privados. Por enquanto, alguns deles procuram preservar o czar da economia transformado em pinguim de geladeira. Fazem isso porque temem que para seu lugar vá o voluntarioso Pedro Guimarães, presidente da Nossa Caixa, aquele que tem 15 armas", diz.

"Guedes prometeu privatizações, entregou inflação, prometeu reformas, ofereceu as pedaladas dos precatórios". "Fracassou", complementa.

