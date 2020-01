Elio Gaspari: O que acontecerá se Moro e Bolsonaro se separarem?

O jornalista Elio Gaspari comenta que as relações entre Jair Bolsonaro e seu ministro da Justiça, Sergio Moro, se deterioraram. De acordo com o colunista da Folha, "não há sinal de que eles voltem a se encantar" edit

247 - "A ideia de que, como ministro do Supremo ou mesmo como candidato, o xerife da Lava Jato sofreria as inclemências do sol e do sereno pode parecer estranha, mas olhando-se para o outro lado, nenhum presidente pagou caro pela dispensa de um ministro indemissível", escreve Gaspari.

"Pelo contrário, a conta ficou cara para o presidente que não usou a caneta".

