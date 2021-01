Elio Gaspari: se o governo brasileiro seguir na sua realidade paralela, ficará falando sozinho

247 - "Bolsonaro e Pazuello continuarão em guerra contra João Doria, mas foi ele quem acelerou a chegada da vacina", diz Elio Gaspari em coluna no jornal Folha de S.Paulo. "Tendo perdido o farol trumpista, se o governo brasileiro continuar na sua órbita de realidade paralela, ficará falando sozinho, prisioneiro de suas fantasias".

De acordo com o colunista, "os americanos poderão controlar a agenda com um parceiro malcriado". "Lidando com a pandemia, Bolsonaro investiu-se de poderes que não tem. Como o mercado brasileiro é grande, ele supôs que os vendedores de vacinas e de seringas fariam fila à sua porta".

"A ideia de que o Brasil está no centro do mundo é pobre".

