Elisa Lucinda diz que diz que não acredita no celibato do padre Fábio de Melo

"Tô te achando muito boy e sedutor. Sou contra o celibato. Com todo o respeito que tenho, não acredito no teu”, disse a atriz edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Elisa Lucinda, intérprete de Pérola em Mulheres Apaixonadas (2003), disse que não acredita no celibato do padre Fábio de Melo. Nesta terça-feira (26), a atriz questionou a tradição da Igreja Católica e opinou sobre a suposta vida íntima do religioso. A informação é do portal Notícias da TV.

"Tô te achando muito boy e sedutor. Sou contra o celibato. Com todo o respeito que tenho, não acredito no teu. E concordo. Não deveria ser preciso negar a própria natureza, ser celibatário para ser um padre. Não faz sentido pra mim", escreveu Elisa em uma publicação do padre no Instagram.

Nos comentários, a atriz recebeu críticas e mensagens de apoio dos fãs do padre. "Só por que ele é padre não pode ter estilo? Se tiver, não é celibatário? Meu Deus", afirmou Carla Silva.

PUBLICIDADE

"Pois é, sem contar que ele anda sempre musculoso, com roupas que evidenciam isso! Amo ele de paixão e não tenho nada contra isso, mas gostaria de saber o que aconteceria se uma freira resolvesse ir para a academia e mostrar o corpo sarado. Será que um dia veremos isso acontecer?", indagou Ana Tereza Gabardo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247

PUBLICIDADE