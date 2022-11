Elon Musk confirma que serviço de verificação do Twitter vai ser pago pelo usuário

O serviço chamado Twitter Blue foi lançado no sábado edit

Sputnik - Elon Musk confirmou, nesta terça-feira (8), que até ele vai precisar pagar para ter uma marca de "verificado" em sua conta no Twitter. A necessidade de pagar pela marca azul foi revelada pelo magnata dos negócios durante uma troca de mensagens na rede com a escritora Heidi Briones, que perguntou: "Você vai pagar os US$ 8 [cerca de R$ 41,19], Elon?". O chefe da rede não pestanejou e respondeu "100%".

Entusiasmada com a resposta do fundador da Tesla e da SpaceX, Briones postou uma foto de sua conversa com o multibilionário de 51 anos. Ela legendou sua captura de tela como "BRB [volto logo], registrando isso".

Mais cedo, Musk compartilhou uma foto de uma camiseta, em sua mais nova rede social, que dizia: "Seu feedback é apreciado, agora pague US$ 8".

Parecia ser uma brincadeira com a congressista de Nova York Alexandria Ocasio-Cortez, que havia criticado Musk por cobrar uma taxa mensal pela marca de verificação azul do Twitter.

A discussão no Twitter entre Musk e Alexandria Ocasio-Cortez, também conhecida como AOC, veio à tona na semana passada depois que o homem mais rico do mundo anunciou seu plano para assinantes na plataforma amplamente popular.

"Lmao [morrendo de rir] de um bilionário tentando sinceramente vender às pessoas a ideia de que 'liberdade de expressão' é na verdade um plano de assinatura de US$ 8/mês", tuitou a parlamentar na época.

Em resposta, Musk zombou da AOC, dizendo que "seu feedback é apreciado; agora pague US$ 8".

Your feedback is appreciated, now pay $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

