Elon Musk demite executivos do Twitter ao assumir a empresa

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário sul-africano Elon Musk, 51 anos, naturalizado norte-americano, concluiu a compra do Twitter, por US$ 44 bilhões, demitindo vários dos principais executivos da empresa, incluindo o CEO Parag Agrawal. Ned Segal, diretor financeiro, e Vijaya Gadde, chefe de política legal, confiança e segurança, também foram demitidos.



De acordo com informações publicadas pelo jornal britânico The Guardian, há relatos de que Musk pretendia eliminar quase 75% da equipe do Twitter como parte do acordo para assumir a empresa. Mas o empresário recusou por achar o valor do corte muito alto.

A plataforma chama atenção por ser muito usada entre jornalistas, comentaristas, políticos e outras pessoas famosas, como atletas e artistas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.